5 порад для тих, хто перевозить ялинку в авто

Найбільш правильний метод перевезення ялинки на авто – на даху. Але існує ще кілька нюансів, попереджає Car&Driver. Адже дослідження у США показують, що майже у 20 відсотків людей дерево впало або випало з автомобіля, поки вони довозили його додому.

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Найкраще везти ялинку на даху авто

Один із найпростіших способів перевезення ялинки — прив’язати її до багажника на даху стовбуром (зрізаною частиною) ялинки до передньої частини автомобіля. Якщо у вас немає рейлінгів на даху, ви можете покласти на дах захист (наприклад, стару ковдру або великий рушник), щоб голки та сосновий сік не потрапляли на фарбу чи люк.

Без рейлінгів на даху ви можете протягнути мотузки або ремені через двері автомобіля (а не вікна). Крім того, ви можете розмістити ялинку всередині, якщо ваша машина досить велика і ви не готові потім прибрати соснові голки пилотягом.

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Міцно зав'яжіть

Незалежно від того, перевозите ви ялинку на даху чи в салоні на задніх сидіннях, її варто міцно прив’язати. Деякі продавці дерев нададуть вам ялинку, загорнуту в сітку, що полегшує маніпуляції з ялинкою. Якщо ви використовуєте дах, прив’яжіть ялинку до автомобіля в трьох місцях: спереду, посередині та ззаду.

Якщо у вашій машині немає рейлінгів, ви можете відкрити двері та протягнути трос через кабіну, а потім піднятися на дах. Коли ви закриваєте двері, ялинка повинна залишатися щільно прив'язаною, але такий спосіб може пошкодити дверні ущільнювачі.

Перевірте габарити

Ялинка не повинна сильно виступати за габарити авто. Згідно з правилами дорожнього руху, якщо вантаж виступає за шириною понад 0,4 м, а спереду чи ззаду на 1 м від зовнішнього краю переднього або заднього габаритного ліхтаря, він повинен бути позначений червоною стрічкою, прапорцем чи світловідбивним елементом. Цього вимагають пп. 22.4 та 30.3 ПДР України.

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Їдьте повільно

Якщо можете, уникайте швидкостей дорогою додому. Не всі мотузки витримують навантаження від руху зі швидкістю 100 км на годину.

Перевірте штрихкод

За перевезення незаконно купленої або зрубаної живої ялинки в Україні можна отримати суттєвий штраф. Відповідно до статті №88-1 КУпАП придбання та перевезення ялинки без маркування карається штрафом від 510 до 1 700 грн. Якщо автомобіль з такою ялинкою виявлять в природно-заповідних зонах, штраф буде більшим – від 1 700 до 3 655 грн.