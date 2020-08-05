По собственному желанию, конечно.

Мальчик решил взять дело борьбы с нарушителями скоростного режима в свои руки после того, как его кошку переехал один из лихачей.

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Гарри Кеннеллу из небольшого городка в Норфолке в Англии всего семь лет, но когда речь идет о наблюдении за дорогой вне его дома, он бесстрашный и неумолимый. По словам его матери Клэр, с того дня, как кота семьи раздавил нарушитель скорости, Гарри решил делать что-то, чтобы изменить ситуацию. На дороге, которую он патрулирует, существует ограничение скорости в 30 миль/ч (48 км/ч).

Вооруженный жилеткой и знаком "Уменьшите скорость – дети и животные", Гарри стоит у дороги. Когда он замечает нарушителя, он ругается на него, а когда водители проезжают медленно – дарит им свою улыбку и машет рукой.

Клэр опубликовала историю и фотографии Гарри в своих социальных сетях, чем привлекла внимание полицейского штаба округа Норфолк. Они прислали пару офицеров, похвалили мальчика за усилия и дали ему попробовать настоящий скоростной радар. Гарри в восторге от визита, тем более, что хочет сам стать полицейским.

Юный автоинспектор скоростной радар в постоянное пользование не получил, но продолжает нести свою службу на обочине за домом и планирует продолжать свои "рейды" на нарушителей, поскольку убежден, что его действия действительно могут хотя бы немного изменить ситуацию к лучшему.

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