За власним бажанням, звісно.

Хлопчина вирішив узяти справу боротьби з порушниками швидкісного режиму до своїх рук після того, як його кішку переїхав один із лихачів.

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Гаррі Кеннеллу з невеликого містечка в Норфолку в Англії лише сім років, але коли мова йде про спостереження за дорогою поза його будинком, він безстрашний і невблаганний. За словами його матері Клер, з того дня, як кота родини розчавив порушник швидкості, Гаррі вирішив робити щось, аби змінити ситуацію. На дорозі, яку він патрулює, існує обмеження швидкості у 30 миль/год (48 км/год).

Озброєний жилеткою та знаком “Зменшіть швидкість – діти та тварини”, Гаррі стоїть біля дороги. Коли він помічає порушника, він свариться на нього, а коли водії проїжджають повільно – дарує їм свою посмішку та махає рукою.

Клер опублікувала історію та фотографії Гаррі у своїх соціальних мережах, чим привернула увагу поліцейського штабу округу Норфолк. Вони прислали пару офіцерів, які похвалили хлопчика за зусилля та дали йому спробувати справжній швидкісний радар. Гаррі був в захваті від візиту, тим більше, що хоче сам стати поліцейським.

Юний автоінспектор швидкісний радар у постійне користування не отримав, але продовжує нести свою службу на узбіччі за домом і планує продовжувати свої “рейди” на порушників, оскільки переконаний, що його дії справді можуть хоча б трохи змінити ситуацію на краще.

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