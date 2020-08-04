На відеозаписі можна побачити, як далекобійник вихляє кабіною, щоб струхнути людину з капота.

Випадковий свідок зафільмував, як напівоголений чоловік чіпляється за капот вантажівки, кулаками та головою б'є лобове скло. Інцидент трапився на автомагістралі у штаті Флорида.

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У суботу на платній дорозі в окрузі Палм-Біч невідомий чоловік їхав по автостраді разом із пасажиром у позашляховику Toyota, коли останній почав поводитись дивно і зупинив транспортний засіб на одному з поворотів. Потім він вийшов з транспортного засобу, пішов по шосе, перестрибнув бетонний роздільник в серединній частині, а далі – стрибнув на капот вантажівки та почав бити лобове скло машини руками та лобом.

Як не дивно, водій вантажівки не зупинився, а просто продовжував їхати. Відео показує, що водій вантажівки крутить кермо туди-сюди і різко гальмує в явній спробі зігнати людину зі свого капота. Минаючи ватомобіль, з якого велась зйомка, чоловік на капоті встиг кілька разів прокричати “Зателефонуйте в поліцію!”.

Що спричинило дивну поведінку чоловіка та змусило його стрибнути на капот вантажівки – наразі неясно. Вантажівку врешті-решт зупинив поліцейський патруль та зняв закривавленого чоловіка з капоту. Його доправили до лікарні для медичного та психологічного обстеження.

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