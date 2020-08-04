На видеозаписи можно увидеть, как дальнобойщик виляет кабиной, чтобы стряхнуть человека с капота.

Случайный свидетель снял, как полуобнаженный мужчина цепляется за капот грузовика, кулаками и головой бьет лобовое стекло. Инцидент произошел на автомагистрали в штате Флорида.

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В субботу на платной дороге в округе Палм-Бич неизвестный мужчина ехал по автостраде вместе с пассажиром на внедорожнике Toyota, когда последний начал вести себя странно и остановил транспортное средство на одном из поворотов. Затем он вышел из транспортного средства, пошел по шоссе, перепрыгнул бетонный разделитель в срединной части, а дальше – прыгнул на капот грузовика и начал бить лобовое стекло машины руками и лбом.

Как ни странно, водитель грузовика не остановился, а просто продолжал ехать. Видео показывает, что водитель грузовика крутит руль туда-сюда и резко тормозит в явной попытке стряхнуть мужчину со своего капота. Проезжая мимо автомобиля, с которого велась съемка, человек на капоте успел несколько раз прокричать "Позвоните в полицию!".

Что повлекло странное поведение мужа и заставило его прыгнуть на капот грузовика - пока неясно. Грузовик в конце концов остановил полицейский патруль и снял окровавленного мужчину с капота. Его доставили в больницу для медицинского и психологического обследования.

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