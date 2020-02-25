Она приняла участие в розыгрыше, во время баскетбольного матча команды Университета Миссисипи.

В перерыве встречи между университетскими баскетбольными командами Миссисипи и Алабамы проводился призовой розыгрыш для зрителей. Случайно выбранным участникам предлагалось попасть в лунку мячиком для гольфа с расстояния в три десятка метров. С этой задачей с легкостью справилась 86-летняя болельщица Мэри Эн Уэйкфилд. И поехала домой на новой машине.

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Мери Эн приняла вызов от местного дилера Cannon Motors и попыталась "забить на машину" (Putt For Car). Один подход, один удар, краткий миг, пока мячик катится к лунке и вот она уже владелица новенького седана Nissan Altima 2020 выпуска.

Неизвестно, приходилось ли госпоже Уэйкфилд ранее играть в гольф, но на видео она выглядит столь же изумленной своей победой, насколько и радостной. Зрители бурно поддержали победительницу.

94 Feet? No problem.



Mary Ann walked into The Pavilion tonight for @OleMissMBB. She walks out with a NEW CAR thanks to our friends at @CannonMotors! pic.twitter.com/iZqgA5g73a — Ole Miss Athletics (@OleMissSports) February 23, 2020

После окончания матча стало понятно, что удача Мэри Эн Уэйкфилд в тот вечер была единственным поводом для радости поклонников команды Rebels – Университет Миссисипи проиграл Алабаме со счетом 103-78.

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