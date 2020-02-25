Вона взяла участь у розіграші, під час баскетбольного матчу команди Університету Міссісіпі.

У перерві зустрічі між університетськими баскетбольними командами Міссісіпі та Алабами проводився призовий розіграш для глядачів. Випадково обраним учасникам пропонувалось поцілити в лунку м’ячиком для гольфу з відстані у три десятки метрів. Із цим завданням з легкістю впоралась 86-річна вболівальниця Мері Ен Уейкфілд. І поїхала додому на новій машині.

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Мері Ен прийняла виклик від місцевого дилера Cannon Motors і спробувала “забити на машину” (Putt For Car). Один підхід, один удар, коротка мить, поки м’ячик котиться до лунки і ось вона вже власниця новенького седана Nissan Altima 2020 року випуску.

Невідомо, чи доводилось пані Уейкфілд раніше грати в гольф, але на відео вона виглядає настільки ж здивованою своєю перемогою, наскільки радою. Глядачі бурхливо підтримали переможницю.

94 Feet? No problem.



Mary Ann walked into The Pavilion tonight for @OleMissMBB. She walks out with a NEW CAR thanks to our friends at @CannonMotors! pic.twitter.com/iZqgA5g73a — Ole Miss Athletics (@OleMissSports) February 23, 2020



Після закінцення матчу стало зрозуміло, що удача Мері Ен Уейкфілд того вечора була єдиним приводом для радості шанувальників команди Rebels – Університет Міссісіпі програв Алабамі з рахунком 103-78.

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