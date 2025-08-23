88-летний дедушка продал сразу три культовые машины в идеальном состоянии: фото

Как пишет Carscoops, 88-летний энтузиаст из Ньюпорт-Бич, Калифорния, держал коллекцию роскошных автомобилей, состоящую из трех икон начала 2000-х. Трио состоит из Ferrari 550 Maranello 2000 года выпуска, BMW M5 2002 года выпуска и Ford GT 2006 года выпуска. Они недавно были переданы канадскому дилеру Silver Arrow Cars для реализации.

Несмотря на не очень презентабельный слой пыли, они имеют идеальное состояние. Об этом также свидетельствуют их одометры – машины почти не использовались в течение десятилетий. Ferrari 550 Maranello был выполнен в изысканном синем цвете Nart Blue с коричневым кожаным салоном. Его возраст уже составляет четверть века, но он имеет пробег всего 908 км. Автомобиль оснащен 5,5-литровым V12 на 485 л.с. и уже отправился к новому владельцу в Нью-Йорк.

Далее идет BMW M5 E39 2002 года выпуска, который часто считают одним из лучших спортивных седанов всех времен. Этот экземпляр преодолел всего 6838 км и все время имел только одного владельца. Он имеет черную отделку кузова и салона и оснащен 4,9-литровым двигателем V8 мощностью 400 лошадиных сил в паре с шестиступенчатой механикой.

Его также уже продали и отправили в Колорадо. Последним стал Ford GT 2006 года выпуска. Поражает то, что машина даже не имела регистрации, а пробег составляет всего 1159 километров. Под капотом - 5,4-литровый двигатель V8 с наддувом, выдающий 558 л.с. в паре с шестиступенчатой МКПП.

Кроме этих трех авто, в гараже у американца также есть другие представители классики. Модельный ряд охватывает все: от американских маслкаров до необычных коллекционных экземпляров, среди которых выделяются такие модели, как De Tomaso Pantera 1973 года с небольшим пробегом, несколько поколений Corvette, несколько Bricklin SV-1, Dodge Charger R/T 1970 года, Dodge Viper GTS, Plymouth Prowler и даже пикап Dodge Ram SRT-10.