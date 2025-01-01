Австралийский фармацевт получил коллекцию спорткаров, обманув правительство

Как пишет Carscoops, полицейские изъяли у подозреваемого из его обширного имения в Новом Южном Уэльсе коллекцию элитных авто, в частности BMW M3, Lamborghini Aventador, Ferrari 488 Pista, McLaren 765LT и BMW 7-й серии. Всего было изъято 12 транспортных средств.

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Отмечается, что полиция Австралии начала расследование дела 58-летнего мужчины, имя которого не приведено, в феврале 2023 года. Он подозревается в махинациях в сфере фармацевтических льгот с 2014 по 2023 годы, в частности в представлении ложных заявлений в рамках австралийской программы для субсидирования рецептурных лекарств для граждан и посетителей.

В целом он нанес ущерб государству ориентировочно на более 10 миллионов австралийских долларов (почти 7 миллионов долларов США), а общая стоимость изъятых активов превышает 20 миллионов австралийских долларов (примерно $13,1 миллиона).

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Подозреваемый обвиняется в незаконном обращении с доходами от преступной деятельности, а также в нечестности, нанесшей ущерб Содружеству. Ему грозит до 35 лет лишения свободы.