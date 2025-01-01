Какие моторные масла разливали подпольные заводы на Киевщине и Днепропетровщине

Детективы Киевского территориального Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в отношении участников организованной преступной группы по изготовлению и реализации моторных масел, которые выдавали за продукцию известных брендов.

В целом же география преступных действий протянулась далеко от столицы. Как выяснило следствие, фигуранты организовали подпольные цеха не только в Киеве и Киевской области, но и на Днепропетровщине. Они наладили там полный цикл производства поддельных моторных масел.

Для предоставления произведенным фальсифицированным продуктам оригинальной схожести с брендами они изготавливали соответствующую тару, идентичные этикетки, крышки. Масла фасовали в канистры, разноформатную ПЭТ-тару.

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На фото все этикетки на ПЭТ-бутылках зарисованы пиксельным размытием. Однако по цветовой гамме и дизайну рисунков там, вероятно, угадываются черты Mobil, Elf, Motul, Shell и других мировых брендов.

Проектная мощность производства готовой продукции на момент фиксации преступления – более 3 тонн. Фальсификат дельцы сбывали под видом оригинального продукта как оптом, так и в розницу. Торговля живо шла через сеть интернет-платформы, пункты розничной торговли и на местных рынках.

Фото: БЭБ Киевской области

Детективы территориального управления БЭБ совместно с оперативниками Национальной полиции Украины провели 21 санкционированный обыск в местах изготовления и реализации контрафактной продукции, а также по месту жительства фигурантов.

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В ходе обысков изъято 14 тысяч литров готовой продукции, 3,8 тыс. литров сырья, почти 4 тысячи единиц пластиковой тары. Кроме этого под арест попало оборудование для производства, маркираторы, транспортные средства и более 1,5 млн грн наличных, полученных от преступной деятельности.

Фото: БЭБ Киевской области

Ориентировочная стоимость изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 12 млн грн. Также в руки детективов попали финансово-хозяйственные документы и черновые записи.

На основании фактов, выясненных в ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий, детективы БЭБ сообщили о подозрении трем лицам в составе организованной преступной группы. Обвинительный акт направлен в суд.