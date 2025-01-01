Які моторні оливи розливали підпільні заводи на Київщині та Дніпропетровщині

Детективи Київського територіального Бюро економічної безпеки завершили досудове розслідування відносно учасників організованої злочинної групи з виготовлення та реалізації моторних олив, які видавали за продукцію відомих брендів.

Загалом же географія злочинних дій простягнулася далеко від столиці. Як з’ясувало слідство, фігуранти організували підпільні цехи не лише у Києві та Київській області, але й на Дніпропетровщині. Вони налагодили там повний цикл виробництва підроблених моторних олив.

Для надання виробленим фальсифікованим продуктам оригінальної схожості з брендами вони виготовляли відповідну тару, ідентичні етикетки, кришки. Оливи фасували в каністри, різноформатну ПЕТ-тару.

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На фото усі етикетки на ПЕТ-пляшках замальовано піксельним розмиттям. Однак за колірною гамою та дизайном малюнків там, ймовірно, вгадуються риси Mobil, Elf, Motul, Shell та інших світових брендів.

Проєктна потужність виробництва готової продукції на момент фіксації злочину – понад 3 тонни. Фальсифікат ділки збували під виглядом оригінального продукту як гуртом, так і вроздріб. Торгівля жваво йшла через мережу інтернет-платформи, пункти роздрібної торгівлі та на місцевих ринках.

Фото: БЕБ Київської області

Детективи територіального управління БЕБ спільно з оперативниками Національної поліції України провели 21 санкціонований обшук у місцях виготовлення та реалізації контрафактної продукції, а також за місцем проживання фігурантів.

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У ході обшуків вилучено 14 тисяч літрів готової продукції, 3,8 тис. літрів сировини, майже 4 тисячі одиниць пластикової тари. Окрім цього під арешт потрапило обладнання для виробництва, маркіратори, транспортні засоби та понад 1,5 млн грн готівки, отриманої від злочинної діяльності.

Фото: БЕБ Київської області

Орієнтовна вартість вилучених товарно-матеріальних цінностей складає понад 12 млн грн. Також в руки детективів потрапили фінансово-господарські документи та чорнові записи.

На підставі фактів, з’ясованих в ході проведення слідчих дій та оперативних заходів, детективи БЕБ повідомили про підозру трьом особам в складі організованої злочинної групи. Обвинувальний акт скеровано до суду.