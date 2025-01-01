Австралійський фармацевт отримав колекцію спорткарів, обдуривши уряд

Як пише Carscoops, поліцейські вилучили у підозрюваного з його розлогого маєтку в Новому Південному Уельсі колекцію елітних авто, зокрема BMW M3, Lamborghini Aventador, Ferrari 488 Pista, McLaren 765LT та BMW 7-ї серії. Загалом було вилучено 12 транспортних засобів.

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Зазначається, що поліція Австралії розпочала розслідування справи 58-річного чоловіка, ім'я якого не наведено, у лютому 2023 року. Він підозрюється у махінаціях у сфері фармацевтичних пільг з 2014 по 2023 роки, зокрема у поданні неправдивих заяв у рамках австралійської програми для субсидування рецептурних ліків для громадян та відвідувачів.

Загалом він завдав збитків державі орієнтовно на понад 10 мільйонів австралійських доларів (майже 7 мільйонів доларів США), а загальна вартість вилучених активів перевищує 20 мільйонів австралійських доларів (приблизно $13,1 мільйона).

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Підозрюваний звинувачується у незаконному поводженні з доходами від злочинної діяльності, а також у нечесності, що завдала збитків Співдружності. Йому загрожує до 35 років позбавлення волі.