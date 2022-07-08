Если их вовремя обслуживать, они переживут своего хозяина. А если нет – то нет.

Рано или поздно автомобиль становится слишком дорогим в обслуживании и хозяин захочет его продать или сдать на свалку. Современные автомобили могут проехать 300 тысяч км, пока однажды стоимость его ремонта не превысит рыночную цену машины.

Однако не все автомобили хранятся одинаково, а некоторые, кажется, никогда не умирают, если на них не попадет ржавчина. Иногда вы можете увидеть на дороге машину из прошлого и будете удивляться, как она продержалась так долго. Скорее всего, она будет одной из этих моделей.

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1. Toyota Camry (1992 года выпуска)

Toyota получила репутацию очень выносливого авто благодаря Camry 1992 года выпуска. Благодаря простому обслуживанию Toyota Camry заслужила репутацию недорогой и надежной. Хотя она была рассчитана на пробег в 200 тысяч км, она ездила и 300, и 500 тысяч. А порой и миллион. Toyota Camry никогда не была увлекательным автомобилем, но ее репутация надежности и выносливости заслужена.

2. Honda Accord (1989 года выпуска)

Подобно Camry, Accord третьего поколения Honda преуспел в игре на выносливость в 1990-х годах. Третье и четвертое поколение имеют репутацию почти пуленепробиваемой надежности, и одна из многих причин этого заключается в том, что существуют задокументированные модели, прошедшие более миллиона миль.

3. Старые Volvo (с задним приводом до 1996 года)

Модели Volvo, которые чаще всего ассоциируются со способностью выживать не хуже танков, – это трехзначные модели серии 1970-х, 80-х и начала 90-х годов. Многие Volvo 240 wagon были переданы родителями своим детям, и они не обращали внимания на забывчивость детей относительно замены масла. Однако самой известной "неубиваемой" моделью является P1800 1966 года. Одна из них занесена в Книгу рекордов Гиннеса за то, что прошла три миллиона миль (около 4,8 миллиона км)!

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4. Volkswagen Beetle Type 1 (1950-1979)

Beetle, по-видимому, существенно никогда не менялся, но мы говорим о модели, которая выпускалась с 1950 по 1979 год. Volkswagen Beetle настолько широко распространен, потому что его было очень просто и легко обслуживать. Добавьте к этому культовую базу поклонников, и вы получите автомобиль, который может убить только ржавчина.

5. Mercedes 240D/300D (1975 года выпуска)

Седан поколения W123 имеет репутацию автомобиля с наибольшей прочностью. Выберите одну из моделей с дизельным двигателем, и вы получите очень надежную машину. Он может проехать более 800 000 км без необходимости серьезного обслуживания или ремонта. Один из греческих таксистов проехал на нем 4,5 миллиона километров.

6. Ford Crown Victoria / Mercury Marquis

О прочности Ford Crown Victoria написаны книги. Его более престижная версия тоже не отстает. Полицейские машины и модели такси поставлялись с еще более прочными деталями, но оставшийся рецепт оставался неизменным: прочный двигатель V8, прочная задняя ось, пуленепробиваемая трансмиссия и конструкция кузова на раме, как у грузовика. Crown Vic сняли с производства в 2011 году, но на рынке подержанных автомобилей их еще полно, и они останутся еще лет десять–двадцать.

7. Jeep Cherokee XJ (1987-2001)

Jeep Cherokee XJ появился на рынке в 1984 году, но рядный шестицилиндровый двигатель он получил лишь в 1987 году, и это как раз тот, который невозможно убить. Если вы купите его сейчас, внутри он будет потрепан, окно не будет опускаться, в радио будет слышен тот надоедливый гул, который соответствует оборотам двигателя, но он будет ездить. И, несмотря на то, что это не кузов на раме (Cherokee XL имеет серьезные претензии к тому, чтобы быть первым кроссовером), он будет работать нормально и будет приличным внедорожником.

8. Geo Prizm (1989–1997)