Якщо їх вчасно обслуговувати, вони переживуть свого господаря. А якщо ні - то ні.

Рано чи пізно автомобіль стає занадто дорогим в обслуговуванні, і господар захоче його продати або здати на звалище. Сучасні автомобілі можуть проїхати 300 тисяч км, поки одного разу вартість його ремонту не перевищить ринкову ціну машини.

Однак не всі автомобілі зберігаються однаково, а деякі, здається, ніколи не вмирають, якщо на них не потрапить іржа. Деколи ви можете побачити на дорозі машину “з минулого” та дивуватиметесь, як вона протрималася так довго. Швидше за все вона буде однією з цих моделей.

Також цікаво автомобілі 2022 року виявились найменш надійними за всю історію

1. Toyota Camry (1992 року випуску)

Toyota отримала репутацію дуже витривалого авто завдяки Camry 1992 року випуску. Завдяки простому обслуговуванню Toyota Camry заслужила репутацію недорогої та надійної. Хоча вона була розрахована на пробіг у 200 тисяч км, вона їздила і 300, і 500 тисяч. А деколи й мільйон. Toyota Camry ніколи не була захоплюючим автомобілем, але її репутація надійності та витривалості заслужена.

2. Honda Accord (1989 року випуску)

Подібно до Camry, Accord третього покоління Honda досяг успіху в грі на витривалість у 1990-х роках. Третє та четверте покоління мають репутацію майже куленепробивної надійності, і одна з багатьох причин цього полягає в тому, що існують задокументовані моделі, які пройшли понад мільйон миль.

3. Старі Volvo (з заднім приводом до 1996 року)

Моделі Volvo, які найчастіше асоціюються зі здатністю виживати не гірше за танки, — це тризначні моделі серії 1970-х, 80-х і початку 90-х років. Багато Volvo 240 wagon були передані батьками своїм дітям, і вони не зважали на забудькуватість дітей щодо заміни оливи. Однак найвідомішою “невбиваємою” моделлю є P1800 1966 року. Одна з них занесена до Книги рекордів Гіннеса за те, що пройшла три мільйони миль (майже 4,8 мільйонів км)!

До речі що довелось замінити в Tesla Model S за 1,6 млн пробігу

4. Volkswagen Beetle Type 1 (1950-1979)

Beetle, мабуть, суттєво ніколи не змінювався, але ми говоримо про модель, яка випускалась з 1950 по 1979 року. Volkswagen Beetle настільки широко поширений, тому що його було дуже просто і легко обслуговувати. Додайте до цього культову базу шанувальників, і ви отримаєте автомобіль, який може вбити лише іржа.

5. Mercedes 240D/300D (1975 року випуску)

Седан покоління W123 має репутацію автомобіля з найбільшою міцністю. Оберіть одну з моделей з дизельним двигуном, і ви отримаєте надзвичайно надійну машину. Він може проїхати понад 800 000 км без необхідності серйозного обслуговування чи ремонту. Один з грецьких таксистів проїхав на ньому 4,5 мільйона кілометрів.

6. Ford Crown Victoria / Mercury Marquis

Про міцність Ford Crown Victoria написані книги. Його більш престижна версія також не відстає. Поліцейські машини та моделі таксі постачалися з ще більш міцними деталями, але решта рецепту залишалася незмінною: міцний двигун V8, міцна задня вісь, куленепробивна трансмісія та конструкція кузова на рамі, як у вантажівки. Crown Vic зняли з виробництва в 2011 році, але на ринку вживаних автомобілів їх ще повно, і вони залишаться ще років з десять-двадцять.

7. Jeep Cherokee XJ (1987-2001)

Jeep Cherokee XJ з’явився на ринку в 1984 році, але рядний шестициліндровий двигун він отримав лише в 1987 році, і це саме той, який неможливо вбити. Якщо ви купите його зараз, всередині він буде пошарпаним, вікно не опускатиметься, радіо буде чути той надокучливий гул, який відповідає обертам двигуна, але він буде їздити. І, незважаючи на те, що це не кузов на рамі (Cherokee XL має серйозні претензії на те, щоб бути першим кросовером), він працюватиме нормально та буде пристойним позашляховиком.

8. Geo Prizm (1989–1997)

Prizm базувався на Toyota Sprinter, яка була більш спортивною версією Corolla, і була створена в Каліфорнії в рамках спільного підприємства Toyota і GM під назвою NUMMI. Майже вісім мільйонів Prizm із маркуванням Geo та Chevrolet були першими автомобілями Toyota, побудованими в США та сконструйованими робочою силою United Auto Workers фабрики за «шляхом Toyota». Історія розповідає, що Toyota наполягала на тому, щоб фабрика працювала відповідно до її принципів, і робітники ненавиділи цю ідею, але працювали. Тож і якість була відповідною.