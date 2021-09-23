Bugatti выпустит 30 экземпляров Chiron Super Sport 300+ и восемь машин на фотографии являются частью этой серии.

Два года назад слегка модифицированный Bugatti Chiron установил рекорд максимальной скорости, показав 490,484 км/час. Позже французский бренд объявил, что будет выпущена ограниченная серия таких “Широн” с обозначением Super Sport 300+ в честь 110-летия Bugatti.

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Производитель объявил, что юбилейных скоростных гиперкаров будет собрано ровно 30 и назначил по Chiron Super Sport 300+ немалую цену в 3,5 миллиона евро, что не помешало клиентам раскупить весь тираж за считанные дни. Прежде чем отправиться в путешествие по разным направлениям к своим владельцам, они собрались для фотосессии, сюжет которой стоит почти 30 миллионов евро.

Фото: Bugatti Chiron Super Sport 300+ / Bugatti

Рекордная цифра зашифрована в названии гиперкара – 300+ это скорость 490 км/ч в милях. Установление рекорда на трассе Ehra Lessien в сентябре 2019 года стало возможным, благодаря модификациям 8-литрового квад-турбо W16 оригинального Chiron. Монструозному двигателю улучшили тепловыделение, также доработали турбины и провели сопутствующие модификации, в результате которых отдача двигателя возросла на 100 лошадиных сил до 1600.

В дополнение к настроенному силовому агрегату, Chiron Super Sport 300+ имеет удлиненную хвостовую часть, которая добавляет 25 см к длине обычного Chiron. Такой кузов имеет на 40% лучшую аэродинамику.