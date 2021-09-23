Bugatti випустить 30 екземплярів Chiron Super Sport 300+ і вісім машин на фотографії є частиною цієї серії.

Два роки тому злегка модифікований Bugatti Chiron встановив рекорд максимальної швидкості, показавши 490,484 км/год. Пізніше французький бренд оголосив, що буде випущена обмежена серія таких “Шірон” з позначенням Super Sport 300+ на честь 110-річчя Bugatti.

Дивіться також: Bugatti та Gillette випустили бритву з підігрівом для гіперчистого гоління

Виробник оголосив, що ювілейних швидкісних гіперкарів буде зібрано рівно 30 і призначив за Chiron Super Sport 300+ чималу ціну в 3,5 мільйони євро, що не завадило клієнтам розкупити увесь тираж за лічені дні. Перш ніж вирушити в подорож різними напрямками до своїх власників, вони зібралися для фотосесії, сюжет якої коштує майже 30 мільйонів євро.

Фото: Bugatti Chiron Super Sport 300+ / Bugatti

Рекордна цифра зашифрована у назві гіперкара – 300+ це швидкість 490 км/год у милях. Встановлення рекорду на трасі Ehra Lessien у вересні 2019 року стало можливим, завдяки модифікаціям 8-літрового квад-турбо W16 оригінального Chiron. Монструозному двигуну покращили тепловиділення, також доопрацювали турбіни та провели супутні модифікації, в результаті яких віддача двигуна зросла на 100 кінських сил до 1600.

На додаток до налаштованого силового агрегату, Chiron Super Sport 300+ має видовжену хвостову частину, яка додає 25 см до довжини звичайного Chiron. Такий кузов має на 40% кращу аеродинаміку.