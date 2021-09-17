Марка Bugatti створює автомобілі не для звичайних людей і пишається тим, що поставляє преміальну продукцію з видатними характеристиками лише найвибагливішим клієнтам, яких обирає сама. Але тепер є Bugatti, який можуть собі дозволити й прості смертні.

Мерчандайзинг – це масло на хліб для будь-якого бренду, навіть найексклюзивнішого, незалежно від сфери його діяльності. Bugatti поставила свій логотип на тому, на чому раніше його ніколи не було – станку для гоління.

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Логотип Bugatti на цьому новому продукті означає, що він має бути найвищої якості, як і виняткові гіперкари французького бренду.Винятковість бритви, крім того, що вона від Bugatti, полягає в інноваційній системі підігріву. Станок Gillette з підігрівом вперше був випущений на ринок у 2018 році, а у 2019-му його було названо одним з кращих “розумних” засобів для догляду. Ця бритва забезпечує ефект теплих рушників, які використовували цирульники та й досі прикладають до обличчя клієнтів у барбер-шопах.

Бритви Gillette від Bugatti будуть випущені лімітованою серією, яка з’явитися на деяких ринках цього місяця. З прес-релізу стає зрозуміло, що єдині зміни у бритві з підігрівом – естетичні. Алюмінієво-цинкова ручка станка має нагадувати анодований алюміній та титан з салону Bugatti Chiron Pur Sport, а блакитний колір тут фірмовий Agile Bleu, той самий, що й у першого Chiron. Для завзятих любителів Bugatti, лезо для бритви обмеженого тиражу також прикрашене емблемою Bugatti.

Фото: бритва з підігрівом Gillette Bugatti / Bugatti

Сама бритва з підігрівом Gillette має п'ять лез і технологію Flexdisc, що дозволяє лезам слідувати контурам обличчя. Підігрів пропонує два температурних режими: 43 та 50 ° C.

Ціни на Gillette Bugatti не були названі, але звичайний “гарячий” станок Gillette, не від Bugatti, коштує 200 доларів.