Марка Bugatti создает автомобили не для обычных людей и гордится тем, что поставляет премиальную продукцию с выдающимися характеристиками лишь самым требовательным клиентам, которых выбирает сама. Но теперь есть Bugatti, который могут себе позволить и простые смертные.

Мерчандайзинг – это масло на хлеб для любого бренда, даже самого эксклюзивного, независимо от сферы его деятельности. Bugatti поставила свой логотип на том, на чем раньше его никогда не было – станке для бритья.

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Логотип Bugatti на этом новом продукте означает, что он должен быть самого высокого качества, как и исключительные гиперкары французского бренда. Исключительность бритвы, кроме того, что она от Bugatti, заключается в инновационной системе подогрева. Станок Gillette с подогревом впервые был выпущен на рынок в 2018 году, а в 2019-м он был назван одним из лучших “умных” средств для ухода. Эта бритва обеспечивает эффект теплых полотенец, которые использовали цирюльники и до сих пор прикладывают к лицу клиентов в барбер-шопах.

Бритвы Gillette от Bugatti будут выпущены лимитированной серией, которая появиться на некоторых рынках в этом месяце. Из пресс-релиза становится понятно, что единственные изменения в бритве с подогревом – эстетические. Алюминиево-цинковая ручка станка должна напоминать анодированный алюминий и титан из салона Bugatti Chiron Pur Sport, а голубой цвет здесь фирменный Agile Bleu, тот же, что и у первого Chiron. Для заядлых любителей Bugatti, лезвие для бритвы ограниченного тиража также украшено эмблемой Bugatti.

Фото: бритва с подогревом Gillette Bugatti / Bugatti

Сама бритва с подогревом Gillette имеет пять лезвий и технологию Flexdisc, позволяющую лезвиям следовать контурам лица. Подогрев предлагает два температурных режима: 43 и 50 °C.

Цены на Gillette Bugatti не были названы, но обычный “горячий” станок Gillette, не от Bugatti, стоит 200 долларов.