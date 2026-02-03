A5 снова станет A4: Audi признает ошибку в путанице с индексами

По замыслу Audi, бензиновые и дизельные модели должны были получить нечетные номера, а электрические - четные. На практике это привело к тому, что хорошо знакомые седан и универсал A4 внезапно превратились в A5, хотя это название ранее ассоциировалось с купе и Sportback. Для клиентов это стало настоящим ребусом, а для дилеров дополнительной головной болью во время объяснений в шоурумах, отмечает Auto24.

Генеральный директор Audi Гернот Дьольнер уже открыто признал, что это решение, принятое предыдущим руководством, было ошибочным. В интервью для австралийского издания Drive он четко дал понять: компания возвращается к более простой и логичной системе, где буква обозначает тип кузова: A для легковушек, Q для кроссоверов, а цифра соответствует размеру и классу модели, а не типу двигателя.

Рестайлинг как шанс вернуть имя

Самое интересное то, что Audi успела остановить этот ”эффект домино” еще до того, как аналогичная судьба постигла A6. Более того, Дьольнер прямо заявил, что возвращение названия A4 для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания вполне возможно. Это означает, что нынешний A5 с бензиновыми и дизельными моторами может снова стать A4 после обновления в середине жизненного цикла. Если так и произойдёт, Audi фактически признаёт, что классические индексы имеют значительно большую ценность для покупателей, чем абстрактная маркетинговая логика.

Электрический A4 e-tron уже на подходе

Возвращение “правильного” A4 не означает отказ от электрификации. Параллельно Audi готовит полностью электрический A4 e-tron, дебют которого ожидается в 2028 модельном году. Этот автомобиль будет базироваться на новой платформе SSP (Scalable Systems Platform) и получит дизайн, вдохновленный ярким шоу-каром Concept C.

В результате на рынке могут сосуществовать сразу две версии A4 - классическая с ДВС и электрическая. Это хорошо знакомый сценарий: BMW планирует аналогичный подход для 3 Series и электрического i3, а Mercedes-Benz для C-Class и его EV-аналога.

Не первый и не последний отказ от странных решений

История с A4 и A5 - не единственный случай, когда Audi вынуждена откатиться назад. Несколько лет назад бренд уже отказался от странных цифровых обозначений вроде “35” или “55”, которые якобы должны были заменить традиционные индексы объема двигателя, но в реальности только дезориентировали покупателей. Похоже, в Ингольштадте наконец осознали простую истину: иногда лучшая инновация - это возвращение к понятной классике.