Acura отказывается от ZDX: в чем причина

ФОТО: Acura|
Acura ZDX
Как рассказывает Carscoops, представители Acura официально подтвердили журналистам, что первый полностью электрический внедорожник бренда покинул конвейер. Как пояснил представитель компании, производство ZDX немедленно прекращается, чтобы “лучше согласовать линейку бренда с потребностями клиентов, рыночными условиями и стратегическими целями”.
“ZDX сыграл ценную роль для бренда Acura и обеспечит основу, на которой мы будем строить в следующем году с появлением полностью электрической Acura RSX, которая будет производиться в EV Hub в Огайо во второй половине 2026 года, а также с гибридно-электрическими моделями Acura, которые сейчас разрабатываются”, – добавил он.
Acura ZDX построена на платформе Ultium от GM и имела общие элементы конструкции с Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV, а также с Honda Prologue. Несмотря на это, модель не стала успешной. Чтобы стимулировать продажи, компания Acura вводила скидки на рекомендованную розничную цену, которые порой превышали 30 000 долларов.
После уничтожения ZDX, компания сосредоточена на разработке более доступного электромобиля под названием RSX. В то же время инсайдеры Carscoops, что сестра ZDX – Honda Prologue, никуда не исчезнет и будет служить основным предложением электромобилей Honda до появления электрической архитектуры следующего поколения, ведь пользуется стабильным спросом.