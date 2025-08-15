Acura показала концепт электрокроссовера, который вскоре станет серийным

Acura представила прототип электрического купе-внедорожника на фестивале Monterey Car Week, чтобы продемонстрировать будущие дизайнерские решения, которые будут отражены в серийной модели.

Ожидается, что серийная версия появится в автосалонах во второй половине 2026 года, сообщает Autoevolution.

Кстати седан Acura TLX снимают с производства

Acura возродила модель RSX, которая исчезла из модельного ряда в 2006 году. Почти два десятилетия спустя RSX вернулся, но не имеет никакого отношения к автомобилю, который мы когда-то знали. Мы больше не получаем купе в форме лифтбека, теперь это электрическое купе-внедорожник.

Прототип был представлен на Monterey Car Week как следующий логический шаг для концепта Acura Performance EV, представленного в прошлом году. Он демонстрирует мускулистые пропорции и силуэт, похожий на купе, с эффектной линией крыши фастбэка.

На этот раз мы получаем автомобиль, который выглядит ближе к серийному производству. Он получил немного крепче стойки, большие зеркала на базе камер и дверные ручки, расположены заподлицо.

Прототип Acura RSX. Фото: Acura

Обновленные передний и задний бамперы, а также элементы освещения также входят в пакет. Acura отказалась от 23-дюймовых колес концепт-кара в пользу 21-дюймовых. Тормозная сила обеспечивается красными тормозами Brembo, предлагаемых в стандартной комплектации.

С отделкой в перламутровом желтом цвете Propulsion Yellow и глянцевой черной отделкой, RSX определенно привлекает внимание и не оставляет равнодушным. Он имеет узкие дневные ходовые огни и низко расположенные фары, а также большие вентиляционные отверстия.

Задние фонари на всю ширину салона и интегрированный спойлер "утиный хвост" придают ему атмосферности Tesla Model Y. Надпись "ACURA" тянется вдоль задней двери новым шрифтом.

Длинная колесная база, расширенные колесные арки и короткие свесы подтверждают его стиль, ориентированный на производительность. Фотографий интерьера пока нет, но мы точно знаем, что на борту будет новая операционная система Asimo от Honda.

Также интересно стоимость Honda Prelude шокирует даже ярых фанатов

Программное обеспечение разработано для изучения привычек и предпочтений водителя, адаптируя и настраивая впечатления от управления автомобилем в соответствии с потребностями и предпочтениями тех, кто находится внутри.

RSX также можно использовать как мобильный накопитель энергии, что позволит пользователям питать различные устройства или даже обеспечивать резервное питание дома.

"Это не просто электромобиль, а убедительная абсолютно новая модель Acura", - говорит Ленс Волфер, вице-президент по продажам автомобилей American Honda Motor Company.