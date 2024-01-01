Acura RSX тепер буде електричним кросовером

Як повідомляє Carscoops, компанія Acura оголосила про повернення RSX. Тепер модель буде конкурувати в сегменті електричних SUV й стане першою автівкою компанії, що базується на новій спеціалізованій платформі для електромобілів Honda.

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Відродження RSX є частиною планів Acura зі збільшення частки продажів на ринку, оскільки останнім часом компанія демонструє двозначне падіння. Нова архітектура була продемонстрована Honda на виставці CES 2025. Вона лежить в основі електромобілів так званої 0 Series.

Головна мета автовиробника запровадження нової платформи – створювати легші транспортні засоби з меншою висотою, для розміщення акумуляторів в підлозі. Повідомляється, що збиратимуть новий Acura RSX на заводі Honda в Огайо.

Купе Acura RSX Type S 2006

На запитання журналістів про те, чому компанія вирішила відродити назву RSX для електричного позашляховика, а не для спортивного автомобіля, представник Acura сказав: “Ми вважаємо, що RSX — це правильна назва для нашого нового повністю електричного позашляховика. Це не відродження попереднього купе RSX. У всьому світі ця модель продавалась і рекламувалася як Integra, і ми спостерігали шалений ентузіазм шанувальників щодо Integra 5-го покоління — особливо щодо Type S”.

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Acura не підтвердила точну дату початку продажу, але прототипи повністю електричного RSX почнуть тестувати в реальному світі цього тижня. Дебют моделі на ринку очікується у 2026 році.