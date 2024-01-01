Абсолютно нова Acura ADX коштуватиме 30 тисяч доларів

Як повідомляє Carscoops, з погляду дизайну, модель нагадує зменшений MDX. Автівка має 4719 мм у довжину, 1841 мм у ширину та 1621 мм у висоту з колісною базою 2654 мм. Це означає, що кросовер конкуруватиме з Lexus NX й Cadillac XT4 і є дещо більшим за свого брата Honda HR-V.

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До слова, більшість елементів інтер’єру новинка запозичила саме у моделі від Honda, зокрема, інформаційно-розважальний дисплей, кермо, циферблати клімат-контролю та навіть важіль перемикання передач. Водночас нові вентиляційні отвори та цифрова панель приладів були запозичені в Acura Integra.

Є три рівні комплектації, причому базовий варіант A-Spec має розсувний панорамний люк, передні сидіння з вентиляцією та електрорегулюванням у 4 напрямках, USB-порти на задніх сидіннях і кермо з плоским дном. Версія A-Spec із розширеним пакетом має вбудовану інформаційно-розважальну систему Google й Alexa та звукову систему Bang & Olufsen із 15 динаміками.

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Покупці також отримають додаткові можливості регулювання сидінь завдяки кріслам з електроприводом, які регулюються у 18 напрямках, передні й задні датчики паркування, склоочисники із датчиком дощу та систему камер 360 градусів.

Більшість інших речей є стандартними для всього асортименту. Їх перелік містить бездротовий зв’язок Apple CarPlay та Android Auto, бездротову зарядку телефону, можливість точки доступу Wi-Fi, двері багажника з електроприводом і десять подушок безпеки. Увагу водія привертають 10,2-дюймовий екран цифрової панелі приладів, тоді як інформаційно-розважальна система керується за допомогою 9-дюймового екрану.

ADX поділяє основу з Integra та Honda HR-V й запозичив двигун Integra/Civic. Це означає, що кросовер оснащено 1,5-літровим чотирициліндровим двигуном, що видає 203 к.с. й 260 Нм крутного моменту, який поєднується з CVT. Він передає крутний момент на передні колеса. Повний привід буде доступний як опція.

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Acura вирішила бути достатньо розпливчастою щодо структури ціноутворення на ADX, але запевняє, що рекомендована роздрібна вартість стартуватиме приблизно в середині 30 000 доларів. Старт виробництва почнеться найближчим часом, а автомобілі надійдуть до дилерських центрів на початку наступного року.