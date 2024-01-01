Абсолютно новая Acura ADX будет стоить 30 тысяч долларов

Как сообщает Carscoops, с точки зрения дизайна, модель напоминает уменьшенный MDX. Автомобиль имеет 4719 мм в длину, 1841 мм в ширину и 1621 мм в высоту с колесной базой 2654 мм. Это означает, что кроссовер будет конкурировать с Lexus NX и Cadillac XT4 и несколько крупнее своего брата Honda HR-V.

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К слову, большинство элементов интерьера новинка позаимствовала именно у модели от Honda, в частности, информационно-развлекательный дисплей, руль, циферблаты климат-контроля и даже рычаг переключения передач. В то же время новые вентиляционные отверстия и цифровая панель приборов были позаимствованы у Acura Integra.

Есть три уровня комплектации, причем базовый вариант A-Spec имеет раздвижной панорамный люк, передние сиденья с вентиляцией и электрорегулировкой в 4 направлениях, USB-порты на задних сиденьях и руль с плоским дном. Версия A-Spec с расширенным пакетом имеет встроенную информационно-развлекательную систему Google и Alexa и звуковую систему Bang & Olufsen с 15 динамиками.

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Покупатели также получат дополнительные возможности регулировки сидений благодаря креслам с электроприводом, которые регулируются в 18 направлениях, передние и задние датчики парковки, стеклоочистители с датчиком дождя и систему камер 360 градусов.

Большинство других вещей являются стандартными для всего ассортимента. Их перечень включает беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку телефона, возможность точки доступа Wi-Fi, двери багажника с электроприводом и десять подушек безопасности. Внимание водителя привлекают 10,2-дюймовый экран цифровой панели приборов, тогда как информационно-развлекательная система управляется с помощью 9-дюймового экрана.

ADX разделяет основу с Integra и Honda HR-V и позаимствовал двигатель Integra/Civic. Это означает, что кроссовер оснащен 1,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, выдающим 203 л.с. и 260 Нм крутящего момента, который сочетается с CVT. Он передает крутящий момент на передние колеса. Полный привод будет доступен в качестве опции.

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Acura решила быть достаточно расплывчатой относительно структуры ценообразования на ADX, но уверяет, что рекомендованная розничная стоимость будет стартовать примерно в середине 30 000 долларов. Старт производства начнется в ближайшее время, а автомобили поступят в дилерские центры в начале следующего года.