Acura RSX теперь будет электрическим кроссовером

Как сообщает Carscoops, компания Acura объявила о возвращении RSX. Теперь модель будет конкурировать в сегменте электрических SUV и станет первой машиной компании, базирующейся на новой специализированной платформе для электромобилей Honda.

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Возрождение RSX является частью планов Acura по увеличению доли продаж на рынке, поскольку в последнее время компания демонстрирует двузначное падение. Новая архитектура была продемонстрирована Honda на выставке CES 2025. Она лежит в основе электромобилей так называемой 0 Series.

Главная цель автопроизводителя внедрение новой платформы – создавать более легкие транспортные средства с меньшей высотой, для размещения аккумуляторов в полу. Сообщается, что собирать новый Acura RSX будут на заводе Honda в Огайо.

Купе Acura RSX Type S 2006

На вопрос журналистов о том, почему компания решила возродить название RSX для электрического внедорожника, а не для спортивного автомобиля, представитель Acura сказал: “Мы считаем, что RSX - это правильное название для нашего нового полностью электрического внедорожника. Это не возрождение предыдущего купе RSX. Во всем мире эта модель продавалась и рекламировалась как Integra, и мы наблюдали бешеный энтузиазм поклонников по Integra 5-го поколения - особенно по Type S”.

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Acura не подтвердила точную дату начала продаж, но прототипы полностью электрического RSX начнут тестировать в реальном мире на этой неделе. Дебют модели на рынке ожидается в 2026 году.