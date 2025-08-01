Стоимость новой Honda Prelude может шокировать даже ярых фанатов

Как пишет Carscoops, Honda Prelude дебютирует уже 4 сентября. Один из самых больших вопросов, который волнует всех, - сколько будет стоить это гибридное купе. Хотя Honda еще не подтвердила цены, утечка информации из Японии может дать некоторые подсказки.

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По данным японского издания Creative Trend, спортивное купе будет позиционироваться выше Civic Type R, несмотря на то, что будет использовать ту же платформу. Отмечается, что Prelude будет выпущен в одной комплектации по цене ¥6 179 800 (около $41 000).

Покупатели могут выбрать цвета “Flame Red” или “Crystal Black Pearl” без дополнительной платы, тогда как “Meteoroid Gray Metallic” добавляется к цене ¥38 500 ($256), а отделка “Moonlit Pearl” имеет дополнительную цену в размере ¥85 000 ($565).

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Для сравнения, Civic e:HEV, что производится местными компаниями с аналогичной гибридной установкой, стоит в Японии от 4 094 200 до 4 403 300 ¥ (27 200-29 200 долларов). В то же время Civic Type R немного дороже - от 4 997 300 до 5 998 300 ¥ (от 33 200 до 39 900 долларов).

Новый Honda Prelude не будет иметь прямого конкурента, поскольку будет иметь гибридную установку, но слухи о его цене вызывают определенное удивление по сравнению с другими японскими спортивными купе. Если информация правдива, он будет стоить дороже, чем Nissan Fairlady Z, цена которого начинается от ¥5 497 800 ($36 500) и оснащен 3,0-литровым двигателем V6 с двойным турбонаддувом.

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Фактически, он также будет опережать Toyota GR Supra, которую изготавливают в Австрии на том же заводе Magna Steyr, что и BMW Z4, цена которого начинается от ¥4 995 000 ($33 200) с 2,0-литровым четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом.