Вартість нової Honda Prelude може шокувати навіть затятих фанатів

Як пише Carscoops, Honda Prelude дебютує вже 4 вересня. Одне з найбільших питань, яке хвилює всіх, — скільки коштуватиме це гібридне купе. Хоча Honda ще не підтвердила ціни, витік інформації з Японії може дати деякі підказки.

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За даними японського видання Creative Trend, спортивне купе буде позиціонуватись вище Civic Type R, попри те, що використовуватиме ту ж саму платформу. Зазначається, що Prelude буде випущено в одній комплектації за ціною ¥6 179 800 (близько $41 000).

Покупці можуть обрати кольори “Flame Red” або “Crystal Black Pearl” без додаткової плати, тоді як “Meteoroid Gray Metallic” додається до ціни ¥38 500 ($256), а оздоблення “Moonlit Pearl” має додаткову ціну в розмірі ¥85 000 ($565).

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Для порівняння, Civic e:HEV, що виробляється місцевими компаніями з аналогічною гібридною установкою, коштує в Японії від 4 094 200 до 4 403 300 ¥ (27 200-29 200 доларів). Водночас Civic Type R трохи дорожчий — від 4 997 300 до 5 998 300 ¥ (від 33 200 до 39 900 доларів).

Новий Honda Prelude не матиме прямого конкурента, оскільки матиме гібридну установку, але чутки про його ціну викликають певне здивування у порівнянні з іншими японськими спортивними купе. Якщо інформація правдива, він коштуватиме дорожче, ніж Nissan Fairlady Z, ціна якого починається від ¥5 497 800 ($36 500) та оснащений 3,0-літровим двигуном V6 з подвійним турбонаддувом.

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Фактично, він також випереджатиме Toyota GR Supra, яку виготовляють в Австрії на тому ж заводі Magna Steyr, що й BMW Z4, ціна якого починається від ¥4 995 000 ($33 200) з 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном з турбонаддувом.