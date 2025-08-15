Acura показала концепт електрокросовера, який незабаром стане серійним

Acura представила прототип електричного купе-позашляховика на фестивалі Monterey Car Week, щоб продемонструвати майбутні дизайнерські рішення, які будуть відображені в серійній моделі.

Очікується, що серійна версія з'явиться в автосалонах у другій половині 2026 року, повідомляє Autoevolution.

Acura відродила модель RSX, яка зникла з модельного ряду у 2006 році. Майже два десятиліття потому RSX повернувся, але не має жодного стосунку до автомобіля, який ми колись знали. Ми більше не отримуємо купе у формі ліфтбека, тепер це електричне купе-позашляховик.

Прототип був представлений на Monterey Car Week як наступний логічний крок для концепту Acura Performance EV, представленого минулого року. Він демонструє мускулисті пропорції та силует, схожий на купе, з ефектною лінією даху фастбек.

Цього разу ми отримуємо автомобіль, який виглядає ближчим до серійного виробництва. Він отримав трохи міцніші стійки, більші дзеркала на базі камер та дверні ручки, розташовані врівень.

Прототип Acura RSX. Фото: Acura

Оновлені передній та задній бампери, а також елементи освітлення також входять до пакету. Acura відмовилася від 23-дюймових коліс концепт-кара на користь 21-дюймових. Гальмівна сила забезпечується червоними гальмами Brembo, що пропонуються у стандартній комплектації.

З оздобленням у перламутровому жовтому кольорі Propulsion Yellow та глянцевою чорною обробкою, RSX безумовно привертає увагу та не залишає байдужим. Він має вузькі денні ходові вогні та низько розташовані фари, а також великі вентиляційні отвори.

Задні ліхтарі на всю ширину салону та інтегрований спойлер «качиний хвіст» надають йому атмосферності Tesla Model Y. Напис «ACURA» тягнеться вздовж задніх дверей новим шрифтом.

Довга колісна база, розширені колісні арки та короткі звіси підтверджують його стиль, орієнтований на продуктивність. Фотографій інтер'єру поки що немає, але ми точно знаємо, що на борту буде нова операційна система Asimo від Honda.

Програмне забезпечення розроблено для вивчення звичок та вподобань водія, адаптуючи та налаштовуючи враження від керування автомобілем відповідно до потреб та вподобань тих, хто перебуває всередині.

RSX також можна використовувати як мобільний накопичувач енергії, що дозволить користувачам живити різні пристрої або навіть забезпечувати резервне живлення вдома.

«Це не просто електромобіль, а переконлива абсолютно нова модель Acura », — каже Ленс Волфер, віцепрезидент з продажу автомобілів American Honda Motor Company.