Розкішний седан Acura TLX знімають з виробництва

Як зазначає Motor1, цей середньорозмірний розкішний седан був основним елементом лінійки Acura з середини 1990-х років, коли дебютував перший TL. У 2015 році дебютував TLX, який зазнав рестайлінгу у 2018 році, безпосередньо перед появою другого покоління у 2021 році.

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Тепер автовиробник припиняє випуск моделі, а це означає, що 2025 рік стане останнім модельним роком для TLX. “Цього місяця Acura завершить виробництво спортивного седана TLX, щоб краще відповідати потребам наших клієнтів, що постійно змінюються, та мінливому ландшафту автомобільної промисловості…”, — йдеться в заяві компанії.

Acura продала лише 3634 екземпляри TLX у першій половині 2025 року, а за весь 2024 рік компанія випустила трохи понад 7000 автомобілів. Цей показник на 55% менше, ніж у попередньому році. Водночас найкращий показник продажів був у 2015 році — тоді Acura продала трохи більше ніж 47 000 одиниць.

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Після того як TLX зникне, Integra залишиться єдиним седаном у лінійці бренду. В іншому випадку покупцям Acura доведеться вибирати з низки варіантів позашляховиків, починаючи від субкомпактного ADX і закінчуючи трирядним MDX Acura TLX поступиться місцем на конвеєрі на заводі в Огайо новому електричному кросоверу RSX. Це буде перший автомобіль у лінійці Acura або Honda, який використовуватиме нову спеціалізовану платформу для електромобілів.