Роскошный седан Acura TLX снимают с производства

Как отмечает Motor1, этот среднеразмерный роскошный седан был основным элементом линейки Acura с середины 1990-х годов, когда дебютировал первый TL. В 2015 году дебютировал TLX, который подвергся рестайлингу в 2018 году, непосредственно перед появлением второго поколения в 2021 году.

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Теперь автопроизводитель прекращает выпуск модели, а это означает, что 2025 год станет последним модельным годом для TLX. “В этом месяце Acura завершит производство спортивного седана TLX, чтобы лучше соответствовать потребностям наших клиентов, постоянно меняющихся, и меняющемуся ландшафту автомобильной промышленности..”, - говорится в заявлении компании.

Acura продала лишь 3634 экземпляра TLX в первой половине 2025 года, а за весь 2024 год компания выпустила чуть более 7000 автомобилей. Этот показатель на 55% меньше, чем в предыдущем году. В то же время лучший показатель продаж был в 2015 году - тогда Acura продала чуть более 47 000 единиц.

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После того как TLX исчезнет, Integra останется единственным седаном в линейке бренда. В противном случае покупателям Acura придется выбирать из ряда вариантов внедорожников, начиная от субкомпактного ADX и заканчивая трехрядным MDX Acura TLX уступит место на конвейере на заводе в Огайо новому электрическому кроссоверу RSX. Это будет первый автомобиль в линейке Acura или Honda, который будет использовать новую специализированную платформу для электромобилей.