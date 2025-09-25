Acura відмовляється від ZDX: в чому причина

Як розповідає Carscoops, представники Acura офіційно підтвердили журналістам, що перший повністю електричний позашляховик бренду покинув конвеєр. Як пояснив речник компанії, виробництво ZDX негайно припиняється, щоб “краще узгодити лінійку бренду з потребами клієнтів, ринковими умовами та стратегічними цілями”.

“ZDX відіграв цінну роль для бренду Acura і забезпечить основу, на якій ми будемо будувати наступного року з появою повністю електричної Acura RSX, яка буде вироблятися в EV Hub в Огайо у другій половині 2026 року, а також з гібридно-електричними моделями Acura, які зараз розробляються”, – додав він.

Acura ZDX побудована на платформі Ultium від GM та мала спільні елементи конструкції з Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV, а також з Honda Prologue. Попри це, модель не стала успішною. Аби стимулювати продажі, компанія Acura запроваджувала знижки на рекомендовану роздрібну ціну, які часом перевищували 30 000 доларів.

Після ZDX компанія зосереджена на розробці більш доступного електромобіля під назвою RSX. Водночас інсайдери Carscoops, що сестра ZDX – Honda Prologue, нікуди не зникне й слугуватиме основною пропозицією електромобілів Honda до появи електричної архітектури наступного покоління, адже має стабільний попит.