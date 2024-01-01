Acura представила две интересные новинки: фото

Как сообщают наши коллеги из Motor1, новый электрический кроссовер будет использовать новую платформу для электромобилей, название которой пока неизвестно. Купеобразный внедорожник имеет длинную колесную базу с короткими свесами, представляя совершенно новый язык дизайна бренда.

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Концепция имеет световую панель на всю ширину сзади и 23-дюймовые колеса с размером резины 295/35, которые скрывают четырехпоршневые тормоза с неоново-зелеными акцентами. Характеристики модели не раскрывали, но все указывает на то, что новинка будет иметь высокую мощность и Acura представит ее серийную версию в недалеком будущем.

Кроме этого также был представлен высокопроизводительный прототип седана Integra Type S, разработанный HRC (Honda Racing Corporation). Фактически, прототип показывает набор запчастей, которые вскоре будут доступны для улучшения текущей Integra Type S.

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Набор включает сплиттер, большие вентиляционные отверстия в капоте, новые боковые пороги и, что особенно важно, регулируемое крыло сзади. Acura говорит, что комплект улучшает как прижимную силу, так и стабильность на высокой скорости по сравнению со стандартным дорожным автомобилем и снижает вес авто на 90 кг.

Прироста мощности нет, но 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом теперь будет иметь больший промежуточный охладитель, двойные масляные радиаторы и выхлопную систему от гоночного автомобиля Type S. Стоимость набора объявят позже.