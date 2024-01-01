Acura представила дві цікаві новинки: фото

Як повідомляють наші колеги з Motor1, новий електричний кросовер використовуватиме нову платформу для електромобілів, назва якої поки невідома. Купеподібний позашляховик має довгу колісну базу з короткими звисами, представляючи абсолютно нову мову дизайну бренду.

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Концепція має світлову панель на всю ширину ззаду та 23-дюймові колеса з розміром гуми 295/35, які приховують чотирипоршневі гальма з неоново-зеленими акцентами. Характеристики моделі не розкривали, але все вказує на те, що новинка матиме високу потужність й Acura представить її серійну версію у недалекому майбутньому.

Окрім цього також було представлено високопродуктивний прототип седана Integra Type S, розроблений HRC (Honda Racing Corporation). Фактично, прототип показує набір запчастин, які незабаром будуть доступні для покращення поточної Integra Type S.

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Набір включає спліттер, більші вентиляційні отвори в капоті, нові бічні пороги та, що особливо важливо, регульоване крило ззаду. Acura каже, що комплект покращує як притискну силу, так і стабільність на високій швидкості порівняно зі стандартним дорожнім автомобілем й знижує вагу авто на 90 кг.

Приросту потужності немає, але 2,0-літровий чотирициліндровий двигун з турбонаддувом тепер матиме більший проміжний охолоджувач, подвійні масляні радіатори та вихлопну систему від гоночного автомобіля Type S. Вартість набору оголосять згодом.