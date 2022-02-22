Сенсационный документальный фильм Netflix рассказывает историю женщин, обманутых "очаровательным принцем". Главный антигерой этого фильма в реальной жизни сейчас живет чуть скромнее, чем раньше, но все еще любит роскошные вещи, как свидетельствуют фото из Тель-Авива.

Симон Левиев, также известный под именами Шимон Хают, Мордехай Нисим Тапиро, Майкл Билтон, Авраам Леви и Дэвид Шерон, знает как произвести впечатление. Или, скорее, пускать золотую пыль в глаза. Это позволило ему воспользоваться доверчивостью многих женщин, согласно документальному фильму The Tinder Swindler – “Аферист из Tinder”. Привлекательный молодой человек выдавал себя за сына “бриллиантового короля”, хвастаясь непомерно роскошной жизнью перед женщинами, но лишь для того, чтобы выманивать у них деньги. Каждая последующая жертва платила за роскошную жизнь для Симона и его следующей “подруги”.

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Наконец, в 2019 году Левиев был арестован, но осужден не за свою мошенническую схему с женщинами, а за довольно скромное нарушение израильского законодательства, поэтому он довольно быстро оказался на свободе, хотя больше не путешествует по всему миру на частных самолетах. Вероятно, по условиям освобождения ему запрещено покидать Израиль. По неподтвержденным оценкам, своими действиями он нанес ущерб женщинам из разных стран мира на сумму более 10 миллионов долларов.

Фото: Симон Левиев в автосалоне Ferrari / Backgrid/TMZ

Хотя он избежал судебного преследования, фильм Netflix сделал его лицо достаточно известным, чтобы сделать невозможным последующую деятельность в том же ключе. Кроме того, в приложении для знакомств он был заблокирован, хотя это не слишком значительная преграда для того, кто привык жить обманом.

Фото: печально известные фотографии из профиля Левиева в Tinder / Autoblog

Впрочем, сам Левиев всю историю отрицает и утверждает, что сейчас имеет честные источники заработка. В частности, канал на Cameo и продажа авторского курса по заработку. Дела, похоже, идут неплохо, поскольку на днях Симон был замечен в автосалоне Ferrari, куда прибыл в сопровождении двух охранников – в знакомом образе VIP-персоны, которой нужна круглосуточная защита. Правда, шопинг не состоялся, поскольку все Ferrari остались в автосалоне. Но если интересно, приценивался он к 296 GTB стоимостью около 250 тысяч долларов.