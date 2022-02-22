Сенсаційний документальний фільм Netflix розповідає історію жінок, ошуканих "чарівним принцом". Головний антигерой цього фільму в реальному житті зараз живе трохи скромніше, ніж раніше, але все ще любить розкішні речі, як свідчать фото з Тель-Авіву.

Сімон Левієв, також відомий під іменами Шимон Хают, Мордехай Нісім Тапіро, Майкл Білтон, Авраам Леві та Девід Шерон, знає як справити враження. Чи, скоріше, пускати золотий пил в очі. Це дозволило йому скористатись довірливістю багатьох жінок, згідно з документальним фільмом The Tinder Swindler – “Аферист із Tinder”. Привабливий молодий чоловік видавав себе за сина “діамантового короля”, хизуючись непомірно розкішним життям перед жінками, але лише для того, щоб виманювати у них гроші. Кожна наступна жертва платила за розкішне життя для Сімона та його наступної “подруги”.

Дивіться також: Покупець Bugatti Chiron показав чек із шокуючими цінами додаткових опцій

Врешті, у 2019 році Левієв був заарештований, але звинувачений не за свою шахрайську схему з жінками, а за досить скромне порушення ізраїльського законодавства, тож він досить швидко опинився на волі, хоча більше не подорожує по всьому світу на приватних літаках. Ймовірно, за умовами звільнення йому заборонено покидати Ізраїль. За непідтвердженими оцінками, своїми діями він завдав збитків жінкам з різних країн світу на суму понад 10 мільйонів доларів.

Фото: Сімон Левієв в автосалоні Ferrari / Backgrid/TMZ

Хоча він уникнув судового переслідування, фільм Netflix зробив його обличчя достатньо відомим, щоб унеможливити подальшу діяльність у тому ж ключі. Крім того, у додатку для знайомств його було заблоковано, хоча це не надто значна перепона для того, хто звик жити обманом.

Фото: сумнозвісні світлини із профіля Левієва у Tinder / Autoblog

Втім, сам Левієв усю історію заперечує і стверджує, що зараз має чесні джерела заробітку. Зокрема, канал на Cameo та продаж авторського курсу із заробітку. Справи, схоже, йдуть непогано, оскільки днями Сімон був помічений в автосалоні Ferrari, куди прибув у супроводі двох охоронців – у знайомому образі VIP-персони, якій потрібен цілодобовий захист. Щоправда, шопінг не відбувся, оскільки усі Ferrari залишились в автосалоні. Та якщо цікаво, прицінювався він до 296 GTB вартістю близько 250 тисяч доларів.