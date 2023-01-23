Первые 20 танков Т-72 из Марокко после ремонта и модернизации в Чехии поступили в ВСУ.

Армия Марокко передала по просьбе США танки советского производства Т-72Б для Вооруженных сил Украины. Решение о передаче этих танков было принято еще в апреле 2022 года, во время первого заседания в формате Рамштайн, пишет алжирское издание MenaDefense.

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Точное количество переданных Марокко Т-72Б для Украины не раскрывается. Впрочем, известно, что первые 20 машин уже прошли восстановление и модернизацию на мощностях Excalibur Army Чехии, и прибыли на поле боя в Украине



Восстановление марокканских Т-72Б для ВСУ на мощностях чешской Excalibur Army



Армия Марокко располагала 148 танками типов Т-72Б и Т-72БК, которые были приобретены в Беларуси в 1999-2000 годах. The Military Balance 2022 указывает, что к началу прошлого года марокканские вооруженные силы имели в строю 40 танков Т-72Б ты еще + 60 таких машин на хранении. Это означает, что резервы от Марокко позволяют сформировать минимум один или даже несколько танковых батальонов на Т-72 для ВСУ.

В конце 2022 года руководство Excalibur Army заявляло, что передача военной техники от одной из африканских стран позволила увеличить до 120 количество танков Т-72, которые будут модернизированы для ВСУ в рамках военной помощи США на мощностях в Чехии. Темпы работы Excalibur Army позволяют ремонтировать по 1 новой машине каждые 4 дня со средним сроком работ 66 дней на восстановление одного танка.