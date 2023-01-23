Перші 20 танків Т-72 з Марокко після ремонту та модернізації в Чехії надійшли до ЗСУ.

Армія Марокко передала на прохання США танки радянського виробництва Т-72Б для Збройних Сил України. Рішення про передачу цих танків було ухвалене ще у квітні 2022 року, під час першого засідання у форматі "Рамштайн", пише алжирське видання MenaDefense.

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Точна кількість Т-72Б, які передало Марокко для України не розкривається. Втім, відомо, що перші 20 машин вже пройшли відновлення та модернізацію на потужностях Excalibur Army в Чехії, і вже прибули на поле бою в Україні.



Відновлення марокканських Т-72Б для ЗСУ на потужностях чеської Excalibur Army



Армія Марокко мала у своєму розпорядженні 148 танків типів Т-72Б і Т-72БК, які були придбані у Білорусі в 1999-2000 роках. The Military Balance 2022 вказує, що на початок минулого року марокканські збройні сили мали в строю 40 танків Т-72Б ти ще + 60 таких машин на зберіганні. Це означає, що «резерви» від Марокко дозволяють сформувати мінімум один або навіть декілька танкових батальйонів на Т-72 для ЗСУ.

Наприкінці 2022 року керівництво Excalibur Army заявляло, що передача військової техніки від "однієї з африканських країн" дозволила збільшити до 120 кількість танків Т-72, які будуть модернізовані для ЗСУ в рамках військової допомоги США на потужностях в Чехії. Темпи роботи Excalibur Army дозволяють ремонтувати по 1 новій машині кожні 4 дні, з середнім строком робіт 66 днів на відновлення одного танка.