Африканские полицейские будут патрулировать улицы на новеньких VW Golf GTI

Как сообщает Motor1, автомобили имеют исполнение Mk.8. Стоимость одного такого Volkswagen Golf GTI в ЮАР стартует с 47 500 долларов без учета доукомплектования полицейского оборудования.

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Дурбанские правоохранители выбрали Golf GTI из-за его практичности, доступности, а также достаточной мощности двигателя, чтобы поймать нарушителей или транспортировать подозрительных. Кроме этого, этот хот-хэтч является достаточно удобным для ежедневного использования.

Однако, чтобы убедиться, что водители-полицейские смогут удачно управлять этими мощными автомобилями, главный департамент полиции ЮАР вводит специальные курсы по контраварийному вождению. Официальное сообщение об этом поступило в форме ответа в социальных сетях комментаторам, которые критиковали полицейское управление из-за якобы отсутствия у офицеров соответствующих навыков вождения.

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Ранее в этом году власти Южной Африки закупили 22 Volkswagen Golf GTI для Управления по расследованию первоочередных преступлений, известное как "Hawks" ("Ястребы").