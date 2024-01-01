Африканські поліцейські патрулюватимуть вулиці на новеньких VW Golf GTI

Як повідомляє Motor1, автомобілі мають виконання Mk.8. Вартість одного такого Volkswagen Golf GTI в ПАР стартує з 47 500 доларів без урахування доукомплектування поліцейського обладнання.

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Дурбанські правоохоронці обрали Golf GTI через його практичність, доступність, а також достатню потужність двигуна, щоб зловити порушників або транспортувати підозрілих. Окрім цього, цей хот-хетч є досить зручним для щоденного використання.

Однак, аби переконатись, що водії-поліцейські зможуть вдало керувати цими потужними автівками, головний департамент поліції ПАР запроваджує спеціальні курси з контраварійного водіння. Офіційне повідомлення про це надійшло у формі відповіді в соціальних мережах коментаторам, які критикували поліцейське управління через нібито відсутність в офіцерів відповідних навичок водіння.

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Раніше цього року влада Південної Африки закупила 22 Volkswagen Golf GTI для Управління з розслідування першочергових злочинів, відоме як «Hawks» («Яструби»).