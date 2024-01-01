Африканский воздух накроет Украину уже со среды

Такое предостережение, в частности, разместила Служба восстановления в Житомирской области со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии. Отмечается, что "ожидается сухая жаркая погода с максимальными температурами днем: 10-12 июля +31..+33° и 13-15 июля +34..+36º"

Поскольку аномальная жара может негативно повлиять на автотранспортную отрасль и водителей, то стоит быть очень осторожным. Кроме этого, жара является агрессивной к нашим дорогам. Конструкция дорожного покрытия под воздействием динамических нагрузок может резко терять опорную способность. При таких условиях создается угроза безопасности дорожного движения.

Читайте также Жара отправит все фуры на обочину, но некоторым выпадет карт-бланш

На такой жаре асфальт имеет на 15-20 градусов выше температурные показатели, чем воздух, и начинает плавиться. Движение автомобилей, а особенно перегруженных, становится причиной разрушения дорог. Тяжеловесный транспорт оставляет глубокие колеи, что в дальнейшем образуют трещины, а затем и выбоины и проседания.

Служба восстановления напомнила, что для сохранения сети автомобильных дорог от преждевременных разрушений при температуре +28 С° действуют временные ограничения движения с 10 до 22 часов для тяжеловесных транспортных средств, общая масса которых более 24 тонн или нагрузка которых на ось транспортного средства более 7 тонн.

Читайте также Жара: что нужно знать о "температурных штрафах"

Конечно, эти ограничения имеют некоторые исключения. Разрешено движение транспорта, перевозящего опасные грузы, живых животных и скоропортящиеся продукты, а также грузовики, привлеченные к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, перевозки коммунальных и дорожно-строительных материалов при выполнении работ, военных грузов.