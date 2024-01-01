Африканське повітря накриє Україну вже з середи

Таке застереження, зокрема, розмістила Служба відновлення у Житомирській області з посиланням на обласний центр гідрометеорології. Зазначається, що "очікується суха спекотна погода з максимальними температурами вдень: 10-12 липня +31..+33° та 13-15 липня +34..+36º "

Оскільки аномальна спека може негативно вплинути на автотранспортну галузь та водіїв, то варто бути дуже обережним. Окрім цього, спека є агресивною до наших доріг. Конструкція дорожнього покриття під впливом динамічних навантажень може різко втрачати опорну здатність. За таких умов створюється загроза безпеці дорожнього руху.

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На такій спеці асфальт має на 15-20 градусів вищі температурні показники, ніж повітря, та починає плавитися. Рух автомобілів, а особливо перенавантажених, стає причиною руйнування шляхів. Великоваговий транспорт залишає глибокі колії, що надалі утворюють тріщини, а згодом і вибоїни та просідання.

Служба відновлення нагадала, що задля збереження мережі автомобільних доріг від передчасних руйнувань при температурі +28 С° діють тимчасові обмеження руху з 10 до 22 години для великовагових транспортних засобів, загальна маса яких понад 24 тонни або навантаження яких на вісь транспортного засобу більш ніж 7 тонн.

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Звісно, ці обмеження мають деякі винятки. Дозволено рух транспорту, що перевозить небезпечні вантажі, живих тварин та швидкопсувні продукти, а також вантажівки, що залучені до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення комунальних та дорожньо-будівельних матеріалів під час виконання робіт, військових вантажів.