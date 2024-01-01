Аграрии ежедневно отправляют в войска по две машины

На этот раз получателем техники стали боевые подразделения 3-й отдельной штурмовой бригады. Им достались уже хорошо знакомые фургоны Volkswagen Transporter. Об этом событии сообщила пресс-служба сообщества аграриев.

За последние десять дней это уже вторая партия "Транспортеров", переданных в войска. Тогда к армейцам отправили 10 фургонов, на которые скинулись деньгами и купили аграрии Харьковщины и Полтавщины.

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Машины получили подразделения боевые подразделения 13-й бригады Национальной гвардии Украины "Хартия". Таким образом только за десять дней на подмогу защитникам для транспортно-логистических операций, эвакуации раненых и других работ хлеборобы направили 25 грузовых фургонов.

Описывать эти машины нет необходимости, поскольку читатели уже десятки раз читали о "течиках" и других версиях модельного ряда Volkswagen Transporter.

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По словам главы Всеукраинского аграрного совета Андрея Дикуна, суммарно за время полномасштабной войны в войска Сил обороны передано 2552 транспортных средства.

Если учесть, что от полномасштабного вторжения уже прошло 1190 дней, то получается, что только эта общественная организация ежесуточно в среднем давала в войска по 2,1 автомобиля.

Фото: Всеукраинский аграрный совет