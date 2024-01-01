Как спасатели будут ремонтировать технику прямо в поле: видео

Передвижные автотранспортные мастерские на шасси Iveco предназначены для ремонта в полевых условиях машин механизированного разминирования.

По сообщению ГСЧС, вся подаренная техника будет выполнять задачи на деоккупированных территориях, где работают подразделения со всей Украины.

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Для ремонта колесных, гусеничных машин фургоны оборудованы большим пакетом оборудования и инструментария. Все подобрано для комплексного ремонта, начиная от шиномонтажных операций до сложных сварочных работ.

"Автомобили технического сопровождения машин механизированного разминирования усилят бригады ГСЧС в их ежедневной работе и помогут быстрее разминировать территории, потому что сейчас машины для разминирования в случае необходимости пройти ТО не будут транспортироваться на СТО как это происходит обычно", – отметил глава Всеукраинского аграрного совета и благотворительного фонда SaveUA (Сохрани Украину!) Андрей Дикун.

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В шкафах, ящиках и оборудованных нишах размещены профессиональные дискорезы, бензопилы, генераторы, домкраты, а также сотни других видов инструментов.

На сегодня это уже третья по счету передача спецтранпорта спасателям. В общем Всеукраинская аграрная рада передала в подразделения ГСЧС 33 специализированных автомобиля.

Как и все предыдущие дарения, нынешний транспортный транш аграриев подготовлен Всеукраинским аграрным советом и благотворительным фондом SaveUA в сотрудничестве с его Королевским Высочеством принцем Людвигом Баварским, графом Хубертусом Нессельродом.

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В Умани передали полтора десятка спецавтомобилей с современным оборудованием для поисково-спасательных операций и осуществления ремонтно-технических работ машин механизированного разминирования отрядов ГСЧС Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Херсонской, Одесской, Сумской и Черкасской областей.

"Эти авто уже доказали эффективность использования. Спасатели фактически на месте ремонтируют технику. Ранее на это нужно было время, чтобы вернуться в подразделение, починить транспорт и снова вернуться к месту выполнения работ", – отметил Виталий Миронюк, первый заместитель Председателя ГСЧС Украины.