Як рятувальники ремонтуватимуть техніку прямо в полі: відео

Пересувні автотранспортні майстерні на шасі Iveco призначені для ремонту в польових умовах машин механізованого розмінування.

За повідомленням ДСНС, вся подарована техніка виконуватиме завдання на деокупованих територіях, де працюють підрозділи з усієї України.

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Для ремонту колісних, гусеничних машин фургони обладнані великим пакетом устаткування та інструментарію. Усе підібрано для комплексного ремонту, починаючи від шиномонтажних операцій до складних зварювальних робіт.

"Автомобілі технічного супроводження машин механізованого розмінування підсилять бригади ДСНС у їх щоденній роботі та допоможуть швидше розміновувати території, тому що зараз машини для розмінування в разі необхідності пройти ТО не будуть транспортуватися на СТО як це відбувається зазвичай", – наголосив очільник Всеукраїнської аграрної ради та благодійного фонду SaveUA (Збережи Україну!) Андрій Дикун.

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В шафах, ящиках та обладнаних нішах розміщено професійні дискорізи, бензопили, генератори, домкрати, а також сотні інших видів інструментів.

На сьогодні це вже третя за відліком передача спецтранпорту рятівникам. Загалом Всеукраїнська аграрна рада передала у підрозділи ДСНС 33 спеціалізовані автомобілі.

Як і всі попередні дарування, нинішній транспортний транш аграріїв підготовлено Всеукраїнською аграрною радою та благодійним фондом SaveUA у співпраці з його Королівською Високістю принцем Людвігом Баварським, графом Хубертусом Нессельродом.

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В Умані передали півтора десятка спецавтомобілів з сучасним обладнанням для пошуково-рятувальних операцій та здійснення ремонтно-технічних робіт машин механізованого розмінування загонів ДСНС Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Херсонської, Одеської, Сумської та Черкаської областей.

"Ці авто вже довели ефективність використання. Рятувальники фактично на місці ремонтують техніку. Раніше на це потрібен був час, щоб повернутись у підрозділ, полагодити транспорт і знову повернутись до місця виконання робіт", – зазначив Віталій Миронюк, перший заступник Голови ДСНС України.