Аграрии снова скинулись и приобрели армейцам 13 машин

При взаимодействии с Благотворительным фондом "Сохрани Украину!" (SaveUA) аграрии закупили, подготовили и торжественно вручили защитникам 13 автомобилей – 11 пикапов и 2 автобуса. Техника, сообщается на сайте ВАР, сразу же пошла на восточное направление.

Среди переданного нет единого производителя. Как видно из фото и видеосюжета, там уже хорошо знакомые пикапы Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Nissan Navar и другие.

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Среди упомянутых машин виднеются Volkswagen Transporter и Mercedes-Benz Sprinter. Их приобрели по просьбе армейцев для перевозки личного состава.

"Мы обрабатываем землю, боремся за то, чтобы она давала хорошие результаты урожаев. Наши военные борются за то, чтобы эта земля оставалась в руках украинцев. Поэтому, как аграрии, мы должны по максимуму помогать и поддерживать наших военных различными средствами", – отметил член правления ВАР Сергей Иващук.

Передача автомобилей стала еще одним вкладом аграрного сообщества в общее дело поддержки обороны Украины. Впрочем, аграрии помогают техникой не только армейцам.

Летом Всеукраинский аграрный совет, говорилось на Авто24, передала в подразделения ГСЧС 15 спецавтомобилей, оснащенных современным оборудованием для поисково-спасательных операций и осуществления ремонтно-технических работ машин механизированного разминирования.

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Всего за время полномасштабного вторжения на средства аграриев было приобретено и предоставлено для Вооруженных сил Украины более 2000 автотранспортных средств. В основном это пикапы, хотя были грузовики, автобусы, спецтехника.