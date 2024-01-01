Где и какую украинскую сельхозтехнику покупают отечественные аграрии

С введением частичного возмещения стоимости цены украинской сельхозтехники (до четверти ценника), спрос на технику и механизмы, произведенные в Украине, начал расти. Об этом говорится в исследовании экспертов Agro.Ria и ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса".

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По подсчетам аналитиков, в приобретении техники отечественного производства лидируют Кировоградская и Полтавские области, которые по результатам апреля-августа имеют 10,9% и 10,2% к общеукраинским объемам.

Далее следуют Одесская и Николаевская области с показателем соответственно 8,3% и 7,9%.

Среди тракторного сегмента неоспоримым лидером стал отечественный трактор Farmer 10286. В списке самых популярных также две модели Харьковского завода – ХТЗ 249 и ХТЗ 248К.

Кстати, здесь аналитики обратили внимание на довольно интересное расхождение. Если в спросе самых популярных лидирует Farmer, то в поисковых системах аграрии чаще всего дают запрос о Харьковском тракторном заводе, что составляет 16% к общему объему поисковых операций. Упомянутый Farmer в поисковой системе набирает в объеме 11% к общему показателю.

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Таким образом частичная компенсация стимулировала выбор аграриев относительно украинской продукции. Аналитики ссылаются на статистику Минэкономики: в течение апреля-августа 2024 года сельхозпредприятия приобрели 859 единиц техники на общую сумму 913,6 млн грн.

Помощь в поощрении к покупке украинской техники и орудий обработки, посева, ухода и уборки будет продолжаться и дальше. В проекте государственного бюджета Украины на 2025 год по разным статьям расходов на поддержку аграриев заложено 7,3 млрд грн. По компенсации за покупку техники сумма не уточнена, но выделена статья по разминированию – 1 млрд грн.