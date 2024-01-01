Де і яку українську сільгосптехніку купують вітчизняні аграрії

З введенням часткового відшкодування вартості ціни української сільгосптехніки (до чверті цінника), попит на техніку й механізми, вироблені в Україні, почав зростати. Про це йдеться в дослідженні експертів Agro.Ria та асоціації "Український клуб аграрного бізнесу".

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За підрахунками аналітиків, в придбанні техніки вітчизняного виробництва лідирують Кіровоградська й Полтавські області, які за результатами квітня-серпня мають 10,9% та 10,2% до загальноукраїнських обсягів.

Далі йдуть Одеська та Миколаївська області з показником відповідно 8,3% та 7,9%.

З-поміж тракторного сегмента незаперечним лідером став вітчизняний трактор Farmer 10286. В списку найпопулярніших також дві моделі Харківського заводу – ХТЗ 249 та ХТЗ 248К.

До речі, тут аналітики звернули увагу на доволі цікаву розбіжність. Якщо в попиті найпопулярніших лідирує Farmer, то в пошукових системах аграрії найчастіше дають запит про Харківський тракторний завод, що становить 16% до загального обсягу пошукових операцій. Згаданий Farmer в пошуковій системі набирає в обсязі 11% до загального показника.

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Таким чином часткова компенсація стимулювала вибір аграріїв щодо української продукції. Аналітики посилаються на статистику Мінекономіки: протягом квітня-серпня 2024 року сільгосппідприємства придбали 859 одиниць техніки на загальну суму 913,6 млн грн.

Допомога в заохоченні селян до купівлі української техніки та знарядь обробітку, посіву, догляду й збирання триватиме й далі. У проєкті державного бюджету України на 2025 рік за різними статтями видатків на підтримку аграріїв закладено 7,3 млрд грн. Щодо компенсації за купівлю техніки сума не уточнена, але виділено статтю з розмінування – 1 млрд грн.