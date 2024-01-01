Аграрії знову скинулися й придбали армійцям 13 машин

При взаємодії з Благодійним фондом "Збережи Україну!" (SaveUA) аграрії закупили, підготували й урочисто вручили захисникам 13 автомобілів – 11 пікапів і 2 автобуси. Техніка, повідомляється на сайті ВАР, відразу ж пішла на східний напрямок.

З-поміж переданого немає єдиного виробника. Як видно з фото та відеосюжету, там уже добре знайомі пікапи Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, Nissan Navar та інші.

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З-поміж згаданих машин видніються Volkswagen Transporter та Mercedes-Benz Sprinter. Їх придбали на прохання армійців для перевезення особового складу.

"Ми обробляємо землю, боремося за те, щоб вона давала гарні результати врожаїв. Наші військові борються за те, щоб ця земля залишалася в руках українців. Тому, як аграрії, ми маємо по максимуму допомагати й підтримувати наших військових різними засобами", – зазначив член правління ВАР Сергій Іващук.

Передача автомобілів стала ще одним внеском аграрної спільноти у спільну справу підтримки оборони України. Втім, аграрії допомагають технікою не тільки армійцям.

Влітку Всеукраїнська аграрна рада, йшлося на Авто24, передала в підрозділи ДСНС 15 спецавтомобілів, оснащених сучасним обладнанням для пошуково-рятувальних операцій та здійснення ремонтно-технічних робіт машин механізованого розмінування.

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Загалом за час повномасштабного вторгнення на кошти аграріїв було придбано та надано для Збройних сил України понад 2000 автотранспортних засобів. В основному це пікапи, хоча були вантажівки, автобуси, спецтехніка.