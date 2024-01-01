Аграрии Житомирщины закупают автомобили для десантников

Сообщество аграриев Житомирщины насчитывает более 100 предприятий сельского хозяйства, перерабатывающей и пищевой промышленности.

О транспортной потребности десантников рассказал участникам заместитель командующего Десантно-штурмовых войск, начальник логистики Андрей Галас. Он коснулся вопросов обеспечения подразделений ДШБ дронами, противоминными тралами и другим оборудованием. Однако сейчас для выполнения боевых задач наиболее необходимо обеспечить подразделения хотя бы двумя десятками машин.

Читайте также Транспортер переднего края ЛуАЗ восстановили и отправили на передовую

Просьбу армейцев аграрии Житомирщины услышали и сразу же начали проблему решать.

Половина задуманного уже сделана. По словам начальника областной военной администрации Виталия Бунечко, первые четыре автомобиля передал защитникам во время форума депутат областного совета, аграрий Александр Ющенко.

Еще четыре внедорожника выделили средства руководители аграрных предприятий области – Андрей Сорока, Анатолий Березовский, Анатолий Барановский и Сергей Рыбалко.

Еще два автомобиля обязалась передать подразделениям ДШБ руководитель Всеукраинского аграрного совета. Об этом сообщил ее глава Андрей Дикун.

Таким образом еще до завершения форума аграрии сформировали пакет из 10 автомобилей. Еще столько же планируется собрать в ближайшие дни: представители аграрного бизнеса и руководители громад определили механизмы, которые позволят оперативно аккумулировать необходимые средства для приобретения нужной техники.

Читайте также Что используют вместо дорожных знаков на Житомирщине

Это не единственный источник пополнения войск ДШБ техникой. Две недели назад упомянутый выше Всеукраинский аграрный совет инициировал сбор средств на приобретение для десантников 150 автомобилей.

Планируется закупить 75 единиц Volkswagen Transporter T-5 и 75 автомобилей типа pick up. Это один из крупнейших запросов на автомобили от ВСУ за время полномасштабного вторжения.

Процесс пошел. Несколько дней в подразделения этого ведомства передано 25 автомобилей (см. видео внизу) разного типа и назначения. Всего за три года войны участники ВАР передали в подразделения Сил обороны 2 342 транспортных средства.