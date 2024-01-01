Аграрії Житомирщини закуповують автомобілі для десантників

Спільнота аграріїв Житомирщини нараховує понад 100 підприємств сільського господарства, переробної та харчової промисловості.

Про транспортну потребу десантників розповів учасникам заступник командувача Десантно-штурмових військ, начальник логістики Андрій Галас. Він торкнувся питань забезпечення підрозділів ДШБ дронами, протимінними тралами та іншим обладнанням. Однак наразі для виконання бойових завдань найбільш необхідно забезпечити підрозділи хоча б двома десятками машин.

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Прохання армійців аграрії Житомирщини почули й відразу ж почали проблему вирішувати.

Половину задуманого вже зроблено. За словами начальника обласної військової адміністрації Віталія Бунечка, перші чотири автомобілі передав захисникам під час форуму депутат обласної ради, аграрій Олександр Ющенко.

Ще чотири позашляховики виділили кошти керівники аграрних підприємств області – Андрій Сорока, Анатолій Березовський, Анатолій Барановський та Сергій Рибалко.

Ще два автомобілі зобов’язалася передати підрозділам ДШБ керівник Всеукраїнської аграрної ради. Про це повідомив її очільник Андрій Дикун.

Таким чином ще до завершення форуму аграрії сформували пакет з 10 автівок. Ще стільки ж планується зібрати найближчими днями: представники аграрного бізнесу та керівники громад визначили механізми, які дозволять оперативно акумулювати необхідні кошти для придбання потрібної техніки.

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Це не єдине джерело поповнення військ ДШБ технікою. Два тижні тому згадана вище Всеукраїнська аграрна рада ініціювала збір коштів на придбання для десантоників 150 автомобілів.

Планується закупити 75 одиниць Volkswagen Transporter T-5 та 75 автомобілів типу pick up. Це один з найбільших запитів на автомобілі від ЗСУ за час повномасштабного вторгнення.

Процес пішов. Кілька днів у підрозділи цього відомства передано 25 автомобілів (див. відео внизу) різного типу та призначення. Загалом за три роки війни учасники ВАР передали до підрозділів Сил оборони 2 342 транспортні засоби.